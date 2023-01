Miola: “Dora Kramer é ressuscitada para cumprir o papel que sempre cumpriu: fazer jornalismo de guerra”

Apoie o 247

247 - Jeferson Miola, colunista do Brasil 247, participou do programa Giro das Onze, na TV 247, comentou a reação de Michel Temer após ser classificado como um “golpista” pelo presidente Lula.

A jornalista Dora Kramer foi ironizada como 'porta-voz de golpista' ao sair em defesa de Temer nas redes sociais. “Acabei de falar com Michel Temer. Para além da nota reagindo à acusação de golpista, promete 'falar verdades' se Lula insistir nos ataques", escreveu a jornalista que apoiou o golpe de estado de 2016.

“Dora Kramer é ressuscitada para cumprir o papel que ela sempre cumpriu: fazer um jornalismo de guerra. Ela é um ventrículo desses personagens deploráveis como é o Michel Temer que só alcançou a posição de presidente da República traindo a presidente Dilma Rousseff e conspirando contra ela com aliados do estilo de Aécio Neves, Eduardo Cunha, a escória da política nacional”, disse Miola.

Para ele, a reação de Temer ao ser chamado de golpista e a postura da mídia é reflexo do que ele chama de “desencontro do país com uma ideia democrática que é universalmente consagrada de seu encontro com a memória, a verdade e a justiça”.

“O reflexo disso é uma interpretação muito particular que fazem aqueles que foram artífices daquele movimento de ruptura do pacto constitucional de 88 e perpetraram um golpe contra a democracia. Eles se recusam a reconhecer o que é praticamente um consenso da comunidade jurídica mundial a respeito dos acontecimentos do nosso país”, frisa.

“Enquanto não tivermos uma justiça de transição que de fato recupere a memória e estabeleça a verdade histórica e puna como corresponde aqueles que perpetram ataques contra a democracia, vamos viver essa situação indefinidamente”, completou.

