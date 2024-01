"Moro e Gabriela Hardt precisam ser punidos", diz Tony Garcia

Empresário denunciou ilegalidades do ex-juiz, que se tornou alvo do Supremo Tribunal Federal edit

247 – O empresário e ex-político Tony Garcia levantou a possibilidade de o ex-juiz Sérgio Moro ter suprimido provas e previu a prisão de Moro após a abertura de uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As declarações foram feitas durante uma entrevista à TV 247 no YouTube. Garcia destacou a vitória obtida no STF, agradecendo à mídia independente, em particular à comunidade do 247. Ele afirmou que sua libertação de Curitiba resultou de ações legais, mencionando especificamente a juíza Gabriela Hardt, que, segundo ele, arquivou evidências importantes enviadas ao STF por 20 anos.

A entrevista, conduzida pelos apresentadores Marcelo Auler e Dayane Santos, explora as impressões de Garcia durante a longa batalha legal. Garcia descreveu a constante tensão e intimidação por indivíduos abusando de sua autoridade, enfatizando os desafios apresentados por aqueles "travestidos de autoridade". Ele acusa a juíza Gabriela Hardt de negligenciar seu caso, tentando romper um acordo estabelecido, e afirma que ela deve ser responsabilizada por suas ações. "Moro e Gabriela Hardt precisam ser punidos", diz ele.

Garcia detalha os supostos esforços de Moro para monitorá-lo continuamente, incluindo a entrega de dispositivos de gravação. Ele alega que Moro queria mantê-lo sob constante vigilância, entregando conversas gravadas diretamente a Moro, contornando a polícia federal e o Ministério Público. Garcia acusa ainda Moro de manipular evidências e intimidar indivíduos, sugerindo que as ações de Moro podem constituir conduta criminosa.

Durante a entrevista, Garcia aborda a relevância de seu acordo de colaboração e expressa seu desejo por justiça. Assista:

