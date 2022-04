'Moro é o maior traidor da história do Brasil', diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação na TV 247 neste Sábado de Aleluia (16), dia da malhação de Judas, que traiu Jesus Cristo, o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-SP) é o maior traidor da história do Brasil.

Para ele, foi Moro quem abriu caminho para que outros traidores, como o ex-presidente Michel Temer (MDB), responsável por articular o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), saíssem das sombras. "O maior traidor do Brasil é o Sergio Moro, porque ele abriu caminho para todos estes [outros traidores]. Todos estes estão no partido do Joaquim Silvério dos Reis [um dos colaboracionistas responsáveis por delatar os inconfidentes mineiros, dentre eles Tiradentes]. Mas aquele que teve uma participação mais efetiva, muito dolosa e com indícios muito claros de que estava servindo a uma potência estrangeira é este jovem, de 49 anos, que pode fazer muita bobagem ainda, o Sergio Moro".

Como representante dos interesses estadunidenses no Brasil, Moro, segundo o jornalista, forneceu as condições favoráveis para que outros traidores golpeassem Dilma. "Quando eu o investiguei, eu pensei 'esse cara tem um projeto, ele foi treinado pelos Estados Unidos, ele é um agente de uma potência estrangeira aqui no Brasil'. Tudo que ele fez abriu caminho para que houvesse o Michel Temer. O Temer é político. Se não houvesse condições favoráveis, o Temer não iria para o golpe. Mas ele foi. Ele, o Eduardo Cunha, Aécio Neves, José Serra. Todos se uniram para dar o golpe".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE