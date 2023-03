Moro é um criminoso que estuprou os direitos de Lula, diz PML

O presidente Lula dizer querer "foder" com Moro é apenas a expressão daquilo "que vem de dentro", disse o jornalista Paulo Moreira Leite. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um "criminoso" que atuava para "estuprar" os direitos de Lula ao prendê-lo injustamente por 580 dias. É assim que o ex-juiz suspeito Sergio Moro, atualmente senador, deve ser chamado, segundo o jornalista do 247 Paulo Moreira Leite.

Falando no Bom Dia 247 desta quarta-feira (22), PML comentava a declaração do presidente Lula durante a entrevista à TV 247 sobre Moro. O mandatário petista disse que "só vai ficar tudo bem quando eu foder com o Moro".

PML avaliou que a frase foi um dos pontos altos da entrevista por conta da franqueza com que o presidente Lula expressou "aquilo que vem de dentro".

"Esse palavrão é a expressão de quem fez uma jornada ao inferno, vamos falar assim. Quando perguntado, o Lula respondeu dizendo justamente que esteve no inferno, porque qual o inferno? Não que o quarto dele fosse uma masmorra medieval, era um quarto. Ele era até bem tratado por alguns dos policiais encarregados de vigiá-lo, porque ele é o Lula. Aquilo foi um inferno porque teve um sujeito que usava o título de juiz que destituiu sua humanidade. Lula tinha na própria pele aquilo que nós podemos ver nos romances, cada um de seus direitos, cada poder de resposta e de defesa, foi sendo arrancado sadicamente como uma tortura política e moral pelo Sergio Moro", disse PML.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.