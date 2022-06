Moro não foi aceito por São Paulo e renegou o Paraná, diz Roberta Luchsinger

Apoie o 247

247 - A empresária Roberta Luchsinger, autora de notícia-crime contra o ex-juiz parcial Sergio Moro e sua esposa, Rosângela Moro, comentou na TV 247 a rejeição da transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo (TRE-SP) na última terça-feira (7).

“Os juízes do TRE foram bem firmes e defenderam bem a tese que eu já venho defendendo, de que o Sergio Moro e a Rosângela não têm vínculo de espécie nenhuma com São Paulo. Não há vínculo familiar, social, econômico ou político, e hoje isso ficou muito demonstrado. Agora, ele terá que se explicar para a Polícia Federal bem direitinho do porquê dessa prática criminosa cometida por ele e pela esposa”, analisou.

Questionada se acredita que o ex-juiz ainda poderá ser preso em algum momento em decorrência de suas práticas nos últimos anos, a ativista social afirmou “confiar muito na Justiça brasileira” e complementou: “Ainda vamos saber de coisas muito piores que o Moro já fez. Que ele é um traidor, a gente já sabe, ele traiu o país, traiu o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, a Renata Abreu, do Podemos, ele traiu a turma de São Paulo que gostava dele, ele traiu o Paraná e ele traiu as instituições. Ou seja, é um grande traidor. E de um grande traidor a gente espera coisas cada vez piores, e isso que estamos vendo é só a ponta do iceberg. Deve ter muito mais coisas que ele fez aí e a gente não faz nem ideia”.

