"Muitos bolsonaristas têm claros problemas sexuais", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a comunicação bolsonarista é voltada para vários nichos, incluindo os homens de meia idade que são saudosistas de uma eventual potência sexual do passado. "Bolsonaristas têm problemas sexuais. Muitos com saudosismo da potência sexual", disse ele, ao comentar o caso do idoso que lambeu o cano de uma escopeta . "Isso explica a fala do imbrochável. O culto às armas também serve para resgatar uma suposta potência.

No programa, Stoppa afirmou que os influenciadores podem ser decisivos na eleição do ex-presidente Lula, assim como na defesa de seu governo. "Eles serão fundamentais para evitar a propagação de fake news no novo ciclo político", afirma.

