"Não acredito que Lula vá hipotecar o ministério da Fazenda ao mercado", diz Rui Costa Pimenta

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-ministro Fernando Haddad poderá ser ministro da Fazenda, a despeito das reações negativas do setor financeiro. "Não acredito que o presidente Lula vá hipotecar o Ministério da Economia ao mercado. Haddad é leal e já provou sua lealdade", disse ele. "Lula vai tentar controlar todas as questões chave do governo – e ele tem que fazer isso", acrescentou.

Rui também fez sua avaliação sobre a Copa do Catar. "O Brasil é o favorito da Copa e Neymar é o melhor jogador, mas a camisa amarela ainda não está descontaminada", afirmou. "O Brasil não é o país mais racista do mundo e o futebol é uma manifestação da integração do negro na sociedade brasileira", acrescentou.

Sobre as ameaças golpistas, ele afirmou que não há consenso na burguesia para um golpe de estado no Brasil. "Tudo o que o general Mourão fala é uma insinuação golpista", disse ele.

