"Não devemos ter fetiche pelo jornalismo golpista", diz Mario Vitor Santos

247 – Na última quarta-feira, dia 4, o jornalista Mario Vitor Santos afirmou, durante o programa Bom Dia 247, que afirmou que "não devemos ter nenhum fetiche pelo jornalismo golpista e conservador", ressaltando que o jornalismo é parte da luta política. Segundo Mario Vitor Santos, é necessário tratar como aliados aqueles que oferecem condições para contrapor a narrativa e como adversários aqueles que criam dificuldades. Ele também criticou o Projeto de Lei 2630, conhecido como a Lei das Fake News, afirmando que era reacionário por fortalecer os meios de comunicação golpistas e que apoiaram o golpe contra a presidente Dilma Rousseff em 2016.

Para o jornalista, era inaceitável apoiar um projeto que fortalecesse a mídia conservadora, pois isso colocaria em risco a possibilidade de um jornalismo comprometido com a verdade e com a defesa dos interesses do povo. "Não podemos salvar as big fakes, que são as mentiras da grande mídia", afirmou.

