"Não existe golpe na América Latina sem autorização da Casa Branca, e Biden reconheceu a vitória de Lula", diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, afirmou ser “baixíssimo” o risco de um golpe de Jair Bolsonaro (PL) no Brasil após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição.

“Não existe golpe ou tentativa de golpe na América Latina sem autorização da Casa Branca, e a Casa Branca reconheceu a vitória do Lula”, destacou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou mensagem parabenizando Lula já no domingo (30).

“Não é que todos os golpes sejam comandados pela Casa Branca, não é assim que funciona. Mas não existe golpe na América Latina sem o aval da Casa Branca, e não é por questão outra que não o fato de que um país como o Brasil e a burguesia brasileira não aceitam o isolamento internacional, porque isso arrebenta seus negócios. Então tivemos o desfile de reconhecimento do resultado eleitoral que isola o Bolsonaro fora do país e dentro do país”, explicou Altman.

