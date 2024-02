'Não existe guerra contra o Hamas. Só genocídio', dis Hasan Rabee

Apoie o 247

247 - O brasileiro-palestino Hasan Rabee, que ficou conhecido nacionalmente por mostrar em vídeos os massacres de Israel contra o povo palestino em Gaza, afirmou que não é possível classificar os ataques da entidade ocupante como uma simples guerra contra o movimento palestino Hamas. "É só genocídio", frisou Rabee, em entrevista à TV 247.

Emocionado, ele contou que o apartamento de sua irmã foi recentemente destruído por bombardeios do regime ocupante, mas que sua família teve a sorte de escapar. "Escaparam do ataque porque foram deslocados para Rafah. Não há motivos para esse ataque", disse.

"Se estivéssemos lá, teríamos morrido. Levamos muito tempo para construir esse apartamento e em 1 segundo eles jogam bomba e destroem tudo".

Rabee também disse que há mais brasileiros em Gaza e que o governo do presidente Lula precisa retorná-los, assim como o fez em seu caso. "Precisamos resgatar quem precisa vir para o Brasil. Ficar na Faixa de Gaza significa morrer, não há escolha", disse.

Na entrevista, Rabee também denunciou a prática dos 'comerciantes da guerra', que, segundo ele, cobram milhares de dólares para permitir que palestinos de Gaza cruzem a fronteira com o Egito.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra a entidade sionista. Os Estados Unidos ofereceram apoio militar irrestrito à agressão que até agora matou mais de 26.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu mais de 65.000 pessoas. Assista:

