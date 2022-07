"Não existe lobo solitário, existe alguém que puxa o gatilho num ambiente de ódio já criado", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe se insere no atual contexto geopolítico, marcado por conflitos entre grandes potências e fascistização do mundo. "Não existe lobo solitário, existe alguém que age e toma a iniciativa dentro de um ambiente criado", diz Leonardo Stoppa. "Eles pertencem ao ambiente de ódio", acrescenta.

Além da crise no Japão, Stoppa afirma que Boris Johnson pode ter caído, no Reino Unido, para a entrada de uma pessoa pior. "O objetivo dos Estados Unidos é cancelar economicamente Rússia e China", diz ele. Stoppa também afirma que a guerra híbrida contra o Brasil não cessará. "Ainda tem muita coisa para ser roubada do Brasil. Temos Petrobrás, Amazônia e muitos recursos naturais."

