"Não podemos ter um Bolsonaro de esquerda como o Ciro Gomes", diz Eduardo Guimarães

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em entrevista à TV 247, avaliou a conduta do pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, durante debate com o ator e humorista Gregório Duvivier.

Para Guimarães, Ciro se comporta como um “Bolsonaro de esquerda”. “Hoje eu enxergo o Ciro Gomes como um autoritário que, se chegar ao poder, vai dar problemas análogos aos que Bolsonaro dá”, afirmou.

Ele complementa dizendo que a candidatura de Ciro é um “desfavor” ao Brasil. “Eu acho que o Brasil não merece nem candidaturas como essa. É uma candidatura que afronta a dignidade do cargo de presidente da República. Nós não podemos ter um Bolsonaro de esquerda”.

Guimarães destacou a fala de Ciro antes do início do debate com Duvivier, onde insinuou que ele fazia uso de “outros aditivos”. O humorista já declarou abertamente usar de forma recreativa a maconha.

“Ele tem mania de dizer as coisas e depois dizer que não disse. Com o Gregório [Duvivier], por exemplo, ele disse antes do debate que o Gregório fica no ar-condicionado com o uisquinho dele e outros aditivos. E que não basta ser baixinho e comediante para ser um estadista”, lembrou.

“Isso é ridículo! Desde quando o Gregório Duvivier, por fazer uma crítica à candidatura natimorta do Ciro, tentou ser estadista?”, questiona.

O jornalista ainda comentou a relação de Ciro Gomes com o PDT, que desaprovou a participação do pré-candidato no debate e tem cada vez mais parlamentares dispostos a romper com ele. “Você acha que os pedetistas vão se eleger com o Ciro Gomes? Por isso que mais da metade do PDT está doida para aderir ao Lula ou vão encolher. O PDT é o único partido de esquerda que não está aliado a Lula”, finalizou.

