“Navio de Ciro já naufragou e cirismo virou puro rancor e ressentimento”, diz Gabriel Cassiano

Ex-líder da Juventude Socialista do PDT , Gabriel Cassiano organiza com pedetistas e ex-filiados um manifesto em defesa do voto útil de ciristas em Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Gabriel Cassiano, ex-líder da Juventude Socialista do PDT e que atualmente está no PSB, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que reafirmou a defesa do voto útil em Lula para derrotar o bolsonarismo.

Na entrevista, Cassiano criticou a postura de Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT, de ataques ao ex-presidente Lula e ao PT.

“Hoje é puro rancor e ódio ao Lula. Não existe estratégia porque o navio já naufragou. Ele quer aproveitar esse resto de campanha e esses espaços que ele tem como candidato a presidente da República para ofender o Lula. A chance dele acabou”, disse.

Ele afirmou que a estratégia da campanha pedetista era esperar a desidratação da campanha de Bolsonaro na expectativa de aumentar as chances de Ciro, que figura nas pesquisas em terceiro lugar, mas não ultrapassando 9% das intenções de votos.

“Ciro toma a decisão de atacar Lula para tentar angariar os votos dos arrependidos com Bolsonaro. Mas os eleitores que votam em Bolsonaro não votam no Ciro. Como não tem chance nem passar o Bolsonaro e muito menos o Lula, ele só despeja rancor nas oportunidade que tem”, disse.

Na entrevista, Gabriel adiantou que integrantes e ex-integrantes do PDT iriam lançar um manifesto em defesa do voto útil dos eleitores ciristas em Lula, o candidato mais bem posicionado para derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

“Nesse manifesto nós vamos fazer uma crítica dura ao Ciro e vamos pedir o voto útil em Lula no primeiro turno. No rol das assinaturas estão candidatos do PDT, membros de direção, ex-dissidentes, que se filiaram a outros partidos, que saíram por conta dessa conduta do Ciro", disse.

Além de Gabriel Cassiano, integram o movimento os vereadores do PDT em João Pessoa, Junior Leandro e Betinho; André Luan, ex-diretor da Fundação Leonel Brizola em Minas Gerais; e Vinicius Dino, ex-secretário Geral da Juventude Socialista de São Paulo. O documento deve ser divulgado na próxima semana.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.