Neri Geller: governos de Lula e Dilma foram os que mais favoreceram a agricultura

O deputado Neri Geller, candidato ao Senado, destacou a importância dos governos petistas para o crescimento do agronegócio no País edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Neri Geller, candidato ao Senado pelo Progressistas do Mato Grosso, destacou a importância do ex-presidente Lula (PT) para o crescimento do agronegócio durante o governo petista.

Segundo ele, que é produtor rural, “foi em 2006 e 2007 que houve os grandes avanços da agricultura, principalmente de crédito, comercialização e infraestrutura que avançou a passos largos”.

“Foi exatamente no governo do ex-presidente Lula que nós conseguimos fazer toda uma reestruturação do crédito agrícola dos médio e pequenos produtores e avançamos forte em programas como Garantia do Preço Mínimo, conquista extremamente importante no mercado internacional onde o presidente Lula e nós do setor estivemos muito presente no governo para conquistar esses mercados”, argumentou.

“O Lula sempre foi um grande líder que nos ajudou. A regulamentação da biotecnologia CTnBio que foi criado e trouxe as grandes transformações da agricultura tropical para que a gente pudesse avançar de 70 a 80 milhões de toneladas, e chegasse a 300 milhões de toneladas”, continuou.

Governo Dilma

“Em 2013 e 2014 nós tínhamos um governo que dialogava com a sociedade, principalmente com o agronegócio”, afirmou ainda, comentando o período do governo Dilma Rousseff (PT). “O agronegócio braileiro não pode reclamar do governo passado porque nós fizemos parte desse governo”, comentou. “O governo deu um espaço muito forte para que a gente pudesse dialogar e pudesse ter espaço nas decisões importantes”, destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.