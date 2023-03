“Nikolas é pequeno frente às questões emergenciais que precisam ser feitas no país”, diz Duda Salabert em entrevista à TV 247

Apoie o 247

247 - A deputada federal Duda Salabert (PDT), em sua participação nesta terça-feira (14) no programa Giro das 11, da TV 247, comentou as falas transfóbicas do deputado federal Níkolas Ferreira (PL-MG) o último dia 8 de Março na tribuna da Câmara. Segundo a parlamentar, existem outros temas mais urgentes no país que precisam da atenção do povo brasileiro como o reforma tributária, o combate à fome, a crise socioeconômica e climática mundial.

“O Brasil foi destruído! O que nós temos que construir agora é, justamente, pautar o novo Brasil. E esse bolsonarismo que perdeu nas urnas e que tem perdido politicamente, num ato de desespero, tem tomado atitudes extremistas como o que aconteceu no dia 8 de janeiro no atentado terrorista. E, agora, estão usando o Parlamento, o Congresso para poder fazer uma imagem caricata e ridícula, buscando para si os holofotes da opinião pública para desvirtuar o Brasil do caminho que nós estamos começando a construir, que foi a vitória nas urnas. Portanto, não vou debater Nikolas Ferreira, porque ele é um tema pequeno frente às questões mais emergenciais e estruturantes que nós temos que fazer”, afirmou a parlamentar.

A parlamentar acrescentou; “Nós não podemos parar o debate nacional para discutir sobre um parlamentar que encarna um bolsonarismo decadente, em crise e caduco”.

