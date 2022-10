"No debate, Lula deve tratar Bolsonaro como um louco gritando na rua", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pode cair nas provocações de Jair Bolsonaro no debate da Band deste domingo, 16. "No debate, Lula deve tratar Bolsonaro como um louco gritando na rua. Ele deve direcionar suas falas para o povo brasileiro, não para o Bolsonaro", afirmou. "Lula também precisa dizer que o orçamento secreto compra o Guarujá inteiro, Atibaia inteira", afirmou.

Stoppa também afirmou que Bolsonaro não perderia votos nem se usasse suástica, diante do grau de 'gadificação' da sociedade brasileira. "Não teremos uma transição civilizada no Brasil", previu. Ele também afirmou que Fernando Haddad precisa mudar sua comunicação para atingir os mais humildes.

