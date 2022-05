“Numa ditadura, você luta ou é engolido por ela”, diz Tin Urbinatti

Apoie o 247

Por Paulo Moreira Leite - Ator profissional, sociólogo e professor de teatro nascido numa família de operários, em depoimento a Paulo Moreira Leite, da TV 247, no livro "Teatro sob fogo Cruzado" José Alberto Urbinatti faz um balanço de um período da história do país em que vida cultural enfrentava violência permanente e repressão feroz.

Em 1973, no dia em que o grupo Teatro da Ciências Sociais, dirigido pelo próprio Tin, então aluno da USP, iria apresentar uma peça de Dias Gomes, "Dr. Getúlio, Sua Vida, Sua Glória", os jornais noticiavam o assassinato do estudante Alexandre Vannuchi Leme, no porão da ditadura, e o espetáculo foi adiado. Dois anos depois, uma nova peça já pronta para exibição acabou sendo postergada em função da morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog.

Marcado para às 19 horas de 25 de abril, o lançamento do livro "Teatro sob fogo cruzado", no qual Tin Urbinatti passa a limpo as derrotas e vitórias de um período que marcou a sua geração, ocorre em local apropriado -- o Instituto Maria Antonia, na região central de São Paulo, palco de grandes batalhas entre estudantes e a polícia do regime militar em 1968.

Ator com formação profissional, Tin foi capaz de participar de um espetáculo de vanguarda dirigido pelo norte-americano Bob Wilson no Teatro Municipal de S. Paulo, onde se exibia nu pelo palco, sem abandonar uma militância que sempre priorizou a cultura popular, ao deixar a faculdade montou um grupo de teatro formado por metalúrgicos do ABC paulista.

Num divertido momento de inspiração, ao longo da entrevista, Tin declama diálogos inteiros das peças que apresentou, inclusive uma cena inesquecível de “Dr Getúlio”, na qual o embaixador dos Estados Unidos tenta obter concessões indevidas junto ao presidente brasileiro, mas encontra firme resistência do governante. No texto original, de sete décadas atrás, o personagem era Getúlio.

Na entrevista ao 247, Tin assume o espírito do teatro popular, viaja pelo Brasil de hoje e substitui Vargas por Luiz Inácio Lula da Silva. Inesquecível.

