"O bolsonarista se orgulha da própria ignorância e não tem vergonha de ser estúpido", diz Latuff

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o chargista e ativista político Carlos Latuff analisou as diferenças existentes entre militantes políticos identificados com uma direita 'tradicional' e os bolsonaristas, que seriam mais radicais e teriam "orgulho da própria ignorância".

Segundo Latuff, o extremismo político era mais 'mascarado' nas décadas passadas e voltou a ganhar força nos últimos anos com o bolsonarismo: "na época do Fernando Henrique, dizia-se muito: 'ah, não tem mais direita e esquerda, o muro caiu, não tem mais URSS [União Soviética], o comunismo acabou, isso é coisa do passado'. Eu sempre ouvia falar isso. Mas a polarização sempre existiu, a luta de classes sempre existiu, as divisões político-ideológicas sempre existiram, mas naquele tempo era tudo mascarado, e quando você tem as coisas mascaradas você não consegue identificar bem o inimigo."

"Hoje a coisa é bem marcada, e eu diria o seguinte: ser de direita não é necessariamente ser bolsonarista. Eu consigo até ter uma tolerância para quando o cara diz que é de direita; agora, quando ele é bolsonarista, ele tem orgulho da própria ignorância. Ele acredita fielmente e cegamente em fake news. Ele não tem vergonha de ser estúpido. Então é diferente da direita que a gente conheceu, por exemplo", concluiu o chargista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.