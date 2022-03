"O Brasil acertou ao ser neutro na guerra da Ucrânia", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que afirmou que o Brasil deve se manter neutro na guerra entre Rússia e Ucrânia, apoiando a decisão tomada pelo Itamaraty. "O Brasil acertou ao ser neutro na guerra da Ucrânia", diz ele. "O Brasil deve ser um país não alinhado", acrescentou.

Segundo o economista, que foi vice-presidente do banco dos BRICS, a Ucrânia não é vítima inocente da situação atual. "Os Estados Unidos provocaram esta crise, com a expansão da OTAN", diz Paulo Nogueira Batista Júnior. "Mas a Ucrânia também adotou posições temerárias."

Em relação ao Brasil, ele afirma que "nem todos os efeitos da guerra são negativos". Ele avalia que as relações de troca da balança comercial brasileira podem melhorar, com aumentos dos preços de commodities como petróleo e minério de ferro. Na entrevista, ele também se posicionou contra as sanções econômicas. "A China não vai deixar a Rússia isolada", diz ele. "A Rússia é grande demais para ser isolada".

