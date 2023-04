"O Brasil é o laboratório de um ataque à internet", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – Na sexta-feira 28, o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, na qual abordou diversos temas, desde a atual situação política do país até a possível aprovação do PL 2630, conhecido como "Lei das Fake News".

Durante a entrevista, Pimenta afirmou que não se pode descartar a possibilidade de um golpe contra o governo Lula, uma vez que as instituições brasileiras são profundamente antidemocráticas e a correlação de forças no Judiciário é desfavorável à esquerda. Além disso, o presidente do PCO destacou que nenhum general merece a confiança do presidente Lula.

Ao abordar o tema da CPI do 8 de janeiro, Pimenta afirmou que não haverá tranquilidade para o governo, já que a oposição fará muito barulho e pode conseguir desgastá-lo. Ele ainda ressaltou que a verdade na política depende da correlação de forças.

Sobre o PL 2630, Pimenta classificou-o como uma armadilha e afirmou que o PT está sendo usado para validar a censura. Para o presidente do PCO, esse projeto pode afetar muito a mídia de esquerda. Além disso, Pimenta alertou que a nova lei pode inclusive blindar as fake news e que o ambiente nas redes sociais será de patrulhamento.

Por fim, Pimenta destacou que os grandes capitalistas inventaram o "bicho-papão" da internet e que o Brasil pode estar sendo o plano-piloto de uma ofensiva maior contra ela. Ele ainda afirmou que a aprovação do PL 2630 pode ser um tiro no pé da popularidade do governo Lula. Confira:

