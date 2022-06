"O Brasil é vítima de um capitalismo parasitário", diz Uallace Moreira

Apoie o 247

247 – O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia e professor visitante da Universidade Nacional de Seul, na Coréia do Sul, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil hoje é vítima de um capitalismo parasitário. "O Brasil tem uma minoria que cooptou as políticas públicas em defesa de seus interesses. Na Petrobrás, 44% dos acionistas são estrangeiros e 22% são nacionais. A Petrobrás está distribuindo todo o seu lucro e dilapidando seu caixa. A volta à fome é causada pelo capitalismo parasitário", afirmou.

Uallace disse ainda que a inflação no Brasil é causada por preços administrados, como os dos combustíveis. "Há interesse dos Estados Unidos em destruir a Petrobrás e a mídia está articulada com esse projeto", disse ele. "O caso da Eletrobrás é ainda mais grave do que o da Petrobrás. Tarifas não vão cair e teremos risco de apagões. É um crime", pontuou.

Uallace disse ainda que a agenda neoliberal começou no Brasil com o governo Collor e que os governos do PT foram uma interrupção desse projeto. Ele disse ainda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fará milagres, mas tem muita capacidade de articulação. "Será fundamental trazer de volta políticas industriais. Hoje, as instituições internacionais reconhecem que a agenda neoliberal é um completo fracasso. Vivemos o melhor momento para a reindustrialização. Os países vão defender suas cadeias produtivas internas", afirma. Na entrevista, o economista também disse que a Faria Lima é muito mais perigosa do que as quadrilhas da Amazônia.

