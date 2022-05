"O Brasil está ameaçado e precisamos nos unir", diz Aloysio Nunes Ferreira

Político do PSDB disse à TV 247 que fará campanha pelo ex-presidente Lula já no primeiro turno edit

247 – O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, uma das principais lideranças do PSDB em São Paulo, explicou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, por que fará campanha pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já em primeiro turno. "Temos duas candidaturas presidenciais fortes, numa campanha muito curta: Bolsonaro e Lula. PT e PSDB são duas vertentes da social-democracia e já tiveram vários momentos de colaboração. O Brasil hoje está sob ameaça e precisamos nos unir", diz ele. "Não faz sentido falar em dois extremismos"

Na entrevista, Aloysio Nunes também aponta o motivo do esfacelamento tucano. "O PSDB não combateu o governo Bolsonaro. O único personagem que fez oposição ao Bolsonaro foi o João Doria", afirma. Na sua opinião, Doria fez um bom governo em São Paulo, mas a terceira via não decola porque a ideia de uma candidatura de centro contra "dois extremistas" é uma ficção. "O Brasil já está no segundo turno e só há um extremista que é o Bolsonaro", diz ele.

Na entrevista, ele também falou sobre política externa. "O Brasil precisa reafirmar sua soberania e ter uma posição de equidistância em relação aos grandes blocos. Os BRICS sempre foram uma plataforma muito útil", afirma.

