“O Brasil precisa acordar desse pesadelo”, diz Marcelo Uchôa, que lança livro sobre o período do golpe ao bolsonarismo

“É inconcebível termos um presidente que nos envergonha desta forma”, afirma o jurista. Lançamento acontece em evento do 247 em Fortaleza neste sábado (10) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos juristas mais brilhantes e comprometidos com a emancipação do povo brasileiro em todo o país, Marcelo Uchôa lança neste sábado (10), em Fortaleza, o livro O pesadelo de uma nação: do golpe ao bolsonarismo (Kotter). O lançamento acontece em evento organizado pelo Brasil 247 na Associação Cearense de Imprensa (ACI), na rua Floriano Peixoto, 735, 6º andar, Centro.

Em entrevista ao programa Literatura & Pensamento Crítico, Uchôa falou sobre o seu livro e o pesadelo que acometeu o Brasil a partir da ascensão do bolsonarismo.

“Vamos fazer um debate sobre democracia, sobre política, para lançar o meu livro e o do Rodrigo (Vianna), que também estará aqui, bem como o Florestan Fernandes Jr. e o Léo Attuch. Será um encontro muito construtivo”, comenta Uchôa.

Durante a entrevista, o jurista comentou os atos do dia 7 de setembro e avaliou a possibilidade de Jair Bolsonaro responder pelos seus crimes a partir do ano que vem.

“O Brasil precisa acordar desse pesadelo. É inconcebível termos um presidente que nos envergonha desta forma perante o mundo. Fazendo galhofa, entoando gritos de ‘imbrochável’ durante o ato que celebra a Independência do Brasil. Que tipo de mandatário traz o coração de um colonizador para celebrar a independência do próprio país? Isso deve terminar em outubro”, conclui Uchôa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.