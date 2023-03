"O Brasil será usado pelo Império para minar os BRICS por dentro", diz Pepe Escobar

Correspondente internacional também afirma que a margem de manobra do governo Lula em política externa é ínfima edit

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar condenou duramente, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, o voto do Brasil na resolução da ONU relacionada à guerra da Ucrânia. "O voto do Brasil na ONU nem se qualifica como infantil. O Brasil nem se deu ao trabalho de avisar os outros BRICS", disse ele. "Os russos e chineses sabem que o Brasil está cercado pelo imperialismo e a credibilidade do Brasil junto a Rússia e China tomou um tombo", acrescentou.

Na entrevista, Pepe fez uma acusação grave. "O Brasil recebeu uma ordem de cima para minar os BRICS por dentro e o governo sabe que sua margem de manobra é ínfima", apontou. Na sua opinião, a guerra da Ucrânia começou após a queda da União Soviética e os chineses sabem perfeitamente que eles são os próximos. "Teremos uma Terceira Guerra Mundial híbrida. Ela é quente em relação à Rússia e híbrida em relação à China. É uma guerra entre o império decadente e novas civilizações", disse ele.

O correspondente também afirmou que Taiwan será a próxima Kiev e que a reconstrução das áreas atingidas no Donbass será muito rápida. "As manifestações contra a guerra na Europa não estão tendo peso nenhum", disse ele. "No Brasil, Lula está acuado de todos os lados e não tem margem de manobra", lamentou.

