"O Brasil voltará a ter protagonismo internacional com Lula – e rapidamente", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior avalia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil voltará ao centro das grandes discussões internacionais, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições de outubro. "O Brasil voltará a ter protagonismo internacional rapidamente, caso Lula vença. Será uma conjunção entre o gigante Brasil e o grande líder que é Lula. Grande parte da Europa espera a vitória do Lula para tê-lo como um aliado fundamental. Os BRICS idem. Há um vácuo de lideranças no mundo", afirma.

Na entrevista, Paulo falou sobre o cenário eleitoral. "A cada semana que passa, o cenário se complica para Bolsonaro, mas eu creio que é difícil uma vitória de Lula no primeiro turno. O ideal seria que os eleitores de Ciro e Simone migrassem para Lula já no primeiro turno. As elites querem o segundo turno para obrigar Lula a negociar", diz ele. "O segundo turno pode ser perigoso, com a sensação de melhoria da economia. A economia está melhorando, o desemprego está caindo, o PIB deve crescer 3% e a inflação está caindo graças a manobras heterodoxas. O que me surpreende é que ele não cresça", acrescenta.

Críticas ao "comunismo"

O economista também falou sobre o rótulo de "comunista" que a extrema direita tenta colar no ex-presidente Lula. "Essa coisa de comunismo não cola em Lula. Ele é sabidamente um moderado, um social-democrata, com raízes sindicais", afirma. "Estou muito otimista com relação ao terceiro mandato de Lula. Ele vem com a experiência de dois mandatos e de quem resistiu à perseguição. É uma grande seleção que está chegando. Mas ele não pode ceder o ministério da Fazenda ao mercado."

