"O governo Lula não se entregará ao imperialismo, mas hoje é menos nacionalista", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

ICL

247 – O professor e jurista Alysson Mascaro, da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a geopolítica é uma questão central no Brasil e que o Itamaraty fez seu voto sobre a guerra da Ucrânia no fio da navalha. "Lula não se entregará ao imperialismo, mas o governo hoje é menos nacionalista. Hoje o Brasil tem medo de adotar uma postura mais independente", diz ele. "A esquerda brasileira hoje é mais pragmática do que ideológica e o governo Lula não vai abraçar os BRICS com a mesma força que antes", acrescenta.

Mascaro disse ainda que o povo brasileiro não tem sido sensibilizado para lutar contra o imperialismo nem contra o neoliberalismo. "O primeiro governo Lula foi muito alinhado ao neoliberalismo. E a fala pública da equipe econômica de 2023 também é parecida com a de 2003. A equipe econômica não parece disposta a despertar o espírito animal dos empresários. Ela tem discurso neoliberal. É um paloccismo 2.0", afirmou, comparando o ministro Fernando Haddad ao ex-ministro Antonio Palocci. "Tenho muito medo de um liberalismo de esquerda. Ser meio de esquerda é o pior dos mundos", anotou. "Neoliberalismo de esquerda é a quadratura do círculo e não tem condição de dar certo", pontuou. Mascaro também afirmou que Lula deve anunciar que "o petróleo é nosso" e disse que "a política numa sociedade capitalista é definida por cinco ou seis abutres".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.