"O governo precisa pensar com cabeça de evangélico para conversar com os evangélicos", diz o jornalista Leonardo Stoppa

247 - Durante entrevista concedida à TV247, o jornalista Leonardo Stoppa destacou a necessidade de uma abordagem específica por parte do governo para dialogar com o segmento evangélico. Stoppa enfatizou que "O Brasil está dividido em dois grandes blocos", ressaltando a importância de compreender as nuances e demandas desse grupo.

Stoppa afirmou: “O governo precisa pensar com cabeça de evangélico para conversar com os evangélicos”. Ele também mencionou o posicionamento do presidente Lula sobre o genocídio na Palestina, afirmando que embora tenha sido correto, havia um preço a ser pago, e que esse preço está sendo sentido atualmente.

O jornalista também destacou a figura de Nikolas Ferreira, afirmando que ele não pode ser subestimado, pois é "super adorado pelos evangélicos". Essas observações de Stoppa enfatizam a importância de uma abordagem estratégica e sensível por parte do governo para se comunicar e entender as demandas desse segmento da sociedade brasileira.

