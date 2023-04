"O grande problema brasileiro é a desigualdade", diz Ladislau Dowbor

Apoie o 247

247 – Em entrevista ao jornalista Joaquim de Carvalho, no programa Boa Noite 247, o professor e economista Ladislau Dowbor afirmou que o Brasil tem renda suficiente para que todos vivam bem. Segundo ele, se a riqueza fosse bem distribuída, seria possível ter uma renda média de 15 mil reais. No entanto, o grande problema do país é a desigualdade.

De fato, a desigualdade social é um dos maiores problemas enfrentados pelo Brasil. Mesmo sendo um país rico em recursos naturais e com uma economia forte, a renda per capita brasileira é baixa e a distribuição de renda é muito desigual. De acordo com o último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o país mais desigual do mundo, com um índice de Gini de 0,51 (sendo que o máximo é 1). Isso significa que a desigualdade de renda no Brasil é maior do que em países como Haiti, Angola e Sudão. Acompanhe a entrevista:

