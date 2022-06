Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa lamentou, em seu programa semanal com Leonardo Attuch, a entrega da Eletrobrás ao capital financeiro parasitário por Jair Bolsonaro. "O mais triste é que a população não se mobilizou contra a expropriação da Eletrobrás", diz Stoppa. "Os brasileiros sofreram lavagem cerebral ao longo dos últimos anos", complementou.

Stoppa disse ainda que os bilionários estão no poder com Bolsonaro e vão lutar para que ele permaneça. "A eficiência do Bolsonaro está no seu poder de criar cortinas de fumaça", afirmou. "O gado prefere que se discuta Ruffles do que Eletrobrás", referindo-se à discussão entre Bolsonaro e o ator Mark Ruffalo.

No programa, ele também falou sobre o papel do bilionário Jorge Paulo Lemann, que se tornou o maior investidor da Eletrobrás. "Dinheiro vicia. Lemann não é dono do dinheiro, o dinheiro é dono do Lemann", disse Stoppa. "Os parasitas vão jogar com Bolsonaro. Simone Tebet é uma estratégia de muito risco", finalizou.

