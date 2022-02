"O momento do mundo unipolar já passou", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

"O Brasil pode, inclusive, pode ter um papel de pacificação do mundo multipolar", afirma o economista e ex-vice-presidente do Banco do Brics. Assista na TV 247 edit

247 - O economista, ex-vice-presidente do Banco do BRICS e ex-diretor executivo do FMI (Fundo Monetário Internacional) pelo Brasil Paulo Nogueira Batista Júnior, em entrevista à TV 247, analisou o cenário atual da geopolítica e afirmou que o mundo já entrou em uma era multipolar.

“O momento unipolar já passou. Estamos já há algum tempo em um mundo multipolar e esse mundo está crescentemente multipolar, no sentido de que a potência principal, os Estados Unidos, estão em declínio relativo”, analisou.

Para ele, com a possível volta do ex-presidente Lula (PT) ao poder e com a retomada do protagonismo que já teve, o Brasil poderá exercer papel fundamental neste novo panorama internacional. “O mundo é multipolar e será cada vez mais. É um mundo que tem a China, a Rússia, a Índia, tem a União Europeia, terá, assim que o Brasil recuperar seu espaço, um polo aqui na América do Sul e América Latina. Então esse mundo é multipolar”.

“Isso é bom para o mundo e para o Brasil também. Creio que o Brasil, sob nova liderança, poderá, inclusive, ter um papel importante de pacificação desse mundo multipolar. O Brasil, com a autoridade que tem o possível futuro presidente, que é o Lula, poderá ser um país ouvido pelos russos, pelos chineses, pela Europa, pelos Estados Unidos. Não podemos comprar essas brigas, temos que manter amizades e trabalhar de maneira ampla, ajudando a superar essas divergências entre os países”, concluiu.

