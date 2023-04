"O mundo unipolar chegou ao fim", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, da TV 247, que a operação Lava Jato tentou impor o neoliberalismo ao Brasil. Segundo ele, a operação foi utilizada para enfraquecer a indústria nacional e impor políticas econômicas que favorecem as grandes empresas estrangeiras.

Além disso, o jornalista apontou a intervenção dos Estados Unidos no Brasil como um fator importante na atual situação política do país. Ele argumenta que a interferência aconteceu em razão dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e da ideia de fazer comércio em moedas que não sejam o dólar. "Estamos vivendo o fim do mundo unipolar americano e que o Brasil precisa se posicionar de forma mais independente em relação aos Estados Unidos", diz ele.

Sobre a possibilidade de um novo golpe contra o Brasil, o jornalista afirmou que não há mais condições para isso acontecer. "A sociedade brasileira está mais consciente e atenta aos movimentos políticos", aponta.

Por fim, Stoppa destacou que a ordem imperialista não interessa ao Brasil. Ele defende uma política externa que priorize a integração regional e a cooperação com os países do Sul Global, em detrimento das relações com os países do Norte. Assista:

