“O novo mundo multipolar está nascendo, com a assinatura de Xi e Putin”, diz Pepe Escobar

Correspondente internacional também disse que o futuro do Brasil depende do aprofundamento da relação com os BRICS

247 - Diretamente de Moscou, o correspondente internacional Pepe Escobar afirmou ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que “o novo mundo multipolar está nascendo, com a assinatura de Xi Jinping e Vladimir Putin”, referindo-se ao encontro de alto nível entre os dois líderes na semana passada.

Pepe afirmou que o eixo dinâmico da economia global será comandado por esta aliança e avaliou que o Brasil deve reforçar seu elo com os BRICS. No entanto, ele disse que prefere esperar os resultados práticos da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

Ele também comentou a vinda do chanceler russo Sergei Lavrov ao Brasil, agendada para o mês de abril. “Lavrov quer indícios laterais ou subterrâneos de qual é a posição do Brasil nos BRICS”, afirmou o correspondente, que criticou a posição do chanceler Mauro Vieira, que disse que o Brasil segue as decisões do Tribunal Penal Internacional. “Prefiro nem adjetivar a posição do chanceler brasileiro. A decisão do Tribunal Penal Internacional sobre Putin é papel higiênico embalado por americanos e britânicos”, anotou.

Pepe também afirmou que Israel não atacará o Irã, “porque a resposta iraniana seria brutal”. Na entrevista, ele também lembrou que Xi fez questão de chegar a Moscou no aniversário de vinte anos da invasão do Iraque. “Os Estados Unidos aceleraram um namoro que já existia entre Rússia e China”, destacou. “Vai chover investimento chinês na economia russa. As sanções foram um presente para a Rússia, que acelerou seu processo de substituição de importações”, acrescentou.

Segundo o correspondente, a adesão do Brasil à rota da seda será um sinal importantíssimo durante a viagem de Lula à China. Ele também afirmou que Moscou, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma cidade em crise. “Não estou vendo sanções em lugar nenhum”, disse ele.

