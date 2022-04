"O plano dos neocons para o Brasil é evitar a vitória de Lula", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O analista geopolítico Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os Estados Unidos hoje preferem uma vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, e não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O plano dos neocons para o Brasil é evitar a vitória de Lula", disse ele, ao comentar a visita de Victoria Nuland, subsecretária de Estado ao Brasil. "Uma vitória de Lula está diretamente ligada ao fortalecimento dos BRICS", acrescentou.

Pepe Escobar disse que o Brasil, sob Lula, vai lutar para não ser vassalo. "É isso a única coisa que importa para os americanos. Os neocons querem ditar o futuro do Brasil. E Elon Musk pode ser uma peça a mais no controle", afirmou, lembrando que o comprador do Twitter poderá eventualmente fortalecer grupos ligados aos interesses estratégicos do imperialismo.

Na entrevista Pepe falou sobre as eleições francesas e a conjuntura internacional. "A vitória de Macron é uma derrota total das classes populares e da classe média francesa em extinção", disse ele, que também criticou Marine Le Pen. A extinção da classe média, explica, é a consequência da disparada inflacionária. "A quebra das cadeias de produção vai acelerar ainda mais a inflação. A globalização 1.0 implodiu e as consequências serão completamente imprevisíveis", afirma.

Terceira Guerra Mundial

Ao falar sobre a guerra e as sanções, Pepe afirmou que a Alemanha não tem como não comprar energia em rublos e disse que os industriais alemães deram uma prensa no chanceler Olaf Scholz. "Os russos não fazem blefe. Eles fazem o que anunciam", disse ele. Pepe também afirmou que a Rússia aposta na rendição dos ucranianos em Mariupol. "Eles não querem exterminá-los", apontou.

O correspondente internacional também disse que os Estados Unidos estão em guerra total contra a Rússia. "A linha que nos separa de uma Terceira Guerra Mundial é finíssima. E os fornecedores de armas nunca lucraram tanto como agora", disse ele.

