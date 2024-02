"O poder precisa passar das classes dominantes para os trabalhadores", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista ao Bom Dia 247, programa diário da TV 247, o jornalista Breno Altman abordou questões essenciais sobre o cenário político e econômico do Brasil, destacando a necessidade de uma mudança estrutural no poder e na distribuição de recursos no país.

Altman ressaltou que os ganhos pontuais dos mais pobres, como estão sendo promovidos agora no governo do presidente Lula, podem provocar uma contra-revolução, como a que ocorreu em 2016, no golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele argumenta que para enfrentar esse tipo de reação, é fundamental que o poder do Estado passe das classes dominantes para os trabalhadores.

O jornalista observou que Dilma Rousseff sofreu um impeachment porque aumentou a participação do trabalho na renda total do país. Isso indica, segundo Altman, uma resistência das elites dominantes às mudanças que beneficiam os trabalhadores e setores mais vulneráveis da sociedade.

Ao comentar sobre o Partido dos Trabalhadores (PT), Altman afirmou que este está aprisionado ao sistema da democracia liberal. Essa afirmação aponta para uma reflexão sobre os limites e desafios enfrentados pelo partido no atual contexto político brasileiro.

A análise de Breno Altman sugere uma profunda reflexão sobre as dinâmicas de poder e as estruturas econômicas e políticas que moldam a sociedade brasileira. Sua visão aponta para a necessidade de uma transformação mais radical e inclusiva, na qual os trabalhadores e os setores mais vulneráveis tenham um papel central na construção de um país mais justo e igualitário. Assista:

