"O Ramagem não fez o que fez da cabeça dele", diz Uchôa

247 - O jurista Marcelo Uchôa destacou a relação entre o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Jair Bolsonaro (PL), apontando que o caso de espionagem ilegal feito pela agência durante a era Ramagem não ocorreu de forma isolada, mas sim em consonância com os interesses do então governo. "O Ramagem não fez o que fez da cabeça dele. O Ramagem é um sujeito que talvez seja o mais... Nas respostas, é um cara que consegue dar uma resposta sem ser estúpido e sem ser bruto. Eu não posso acreditar que ele fez o que fez sozinho e em benefício alheio", enfatizou Uchôa em sua participação da TV 247.



O jurista comparou a situação de Ramagem à do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid. "É igual ao Mauro Cid. Por que o Mauro Cid ia falsificar a vacina do Bolsonaro sem o Bolsonaro querer ou pedir? Por que o Mauro Cid ia pedir para o pai dele vender as joias?".



