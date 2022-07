"O terrorismo é o principal ativo do bolsonarismo", diz Fernando Horta

Historiador afirma que a esquerda terá que ocupar as ruas para enfrentar o fascismo edit

ICL

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jair Bolsonaro não conseguiu encontrar um discurso eficiente após o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR). "Se Bolsonaro abandona o assassino, ele perde sua capacidade de mobilização", disse ele. É preciso investigar se o terrorista integra outras organizações. O terrorismo é o principal ativo do bolsonarismo", acrescentou.

Horta também afirmou que a esquerda vai precisar colocar gente nas ruas para enfrentar o terrorismo bolsonarista. "Tudo o que Bolsonaro quer é que a população seja intimidada", disse ele. Horta também falou sobre a postura ambígua da mídia corporativa. "O sonho da mídia é uma vitória apertada de Lula, para que ele seja refém", afirmou.

