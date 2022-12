"Os inimigos ainda não atacaram Lula, mas estão mandando tiros de advertência", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO elogia as escolhas de Lula na área econômica edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, elogiou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as escolhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área econômica, com Fernando Haddad (Fazenda), Aloizio Mercadante (BNDES) e Luiz Marinho (Trabalho), foram muito positivas. "Lula decidiu tomar conta do que é fundamental e deve governar com o povo na rua logo de cara", disse ele.

Na sua avaliação, Lula não deveria entregar o ministério do Desenvolvimento Social a Simone Tebet, do MDB. "Tebet é inimiga do governo do PT. Melhor fazer acordo com Arthur Lira do que com ela", afirma. Sobre a posse, ele afirma que Lula deve receber a faixa da ex-presidente Dilma Rousseff, "porque ela foi derrubada por um golpe".

Rui também afirmou que Lula foi eleito contra a vontade da burguesia. "O exército inimigo ainda não decidiu atacar Lula, mas mandou tiros de advertência", afirmou, destacando os ataques que têm sido feitos aos integrantes da equipe econômica.

