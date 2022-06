Padre Júlio Lancellotti: "retiram as mensagens da bíblia do contexto para criarem pretexto"

"Isolando determinada mensagem, você pode usar trechos da bíblia para defender as coisas mais absurdas", explica o religioso, referência internacional de amor ao próximo edit

247 - Pedagogo e presbítero católico brasileiro, o padre Júlio Lancellotti, que exerce a função de pároco na paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, tornou-se uma referência internacional de amor ao próximo e luta pelos direitos das camadas mais frágeis e empobrecidas da população brasileira.

“Chamam-me de comunista”, disse ele, durante entrevista concedida aos jornalistas Cesar Calejon e Victor Pino, no programa Literatura & Pensamento Crítico, da TV 247. “Eu não tenho orientação política nesse sentido. A minha missão é auxiliar os nossos irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades e ajudar com o mínimo de dignidade”, complementa.

Como uma das principais vozes humanistas do Brasil no combate ao ódio institucional que acometeu a nação durante os últimos anos, Lancellotti ganhou uma série de inimigos poderosos e desafetos que se valem, inclusive, da figura de Jesus Cristo para avançar nas suas posições políticas.

“Muitas vezes, essas pessoas retiram as mensagens da bíblia do contexto para criarem pretextos que lhes sirvam o interesse. Isolando determinada mensagem, você pode usar trechos da bíblia para defender as coisas mais absurdas”, explica o padre.

Há duas semanas, por exemplo, Jair Bolsonaro (PL), em conversa com alguns apoiadores, isolou um trecho bíblico, o capítulo 22, versículo 36, do Evangelho de Lucas, para afirmar que Jesus Cristo somente “não comprou (uma) pistola, porque não tinha” na época em que viveu.

Durante a conversa, o padre Júlio Lancellotti também falou sobre o livro que lançou no ano passado, intitulado 'Amor à Maneira de Deus', sobre o telefonema que recebeu do papa Francisco, sobre o seu combate contra à aporofobia e muitos outros temas.

Por fim, ele deixa uma mensagem de amor e compaixão, duas dimensões da vida social que são absolutamente fulcrais para enfrentar as trevas que foram estabelecidas pelo bolsonarismo.

