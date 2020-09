‘Para reverter o quadro em 2022, o único candidato é o Lula’, afirma Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO analisou na TV 247 o discurso do ex-presidente Lula no último sete de setembro, no qual prega contra o imperialismo, contra as oligarquias financeiras e se coloca à disposição para reconstruir um Brasil menos desigual. “Acho que ele se lançou, mais ainda do que como candidato, como um programa, uma perspectiva de luta”, disse. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou na TV 247 o pronunciamento do ex-presidente Lula no último sete de setembro e comparou as falas de Lula contra o imperialismo norte-americano com o discurso do ex-presidente Getúlio Vargas.

Para Rui, Lula se apresentou como um nome para lutar contra “a dominação imperialista” e contra os grandes grupos econômicos brasileiros. “Acho que ele se lançou, mais ainda do que como candidato, como um programa, uma perspectiva de luta contra a dominação imperialista e contra a oligarquia financeira que domina o País. Uma declaração muito impressionante. Eu já ouvi alguma parte disso, isso tem um eco, que são as colocações do Getúlio Vargas, o Lula se apresenta como Getúlio Vargas, é quase que uma repetição do enfrentamento entre o nacionalismo burguês varguista na década de 50 e o imperialismo que estava já naquele momento tramando o golpe de estado que viria a se efetuar em 64. A diferença aqui é que nós já sofremos um primeiro golpe e a situação evolui negativamente, mas era também a situação daquela época em um certo sentido”.

Para o presidente do PCO, o pronunciamento de Lula reforça o posicionamento do partido acerca da eleição presidencial de 2022. Do campo progressista, apenas Lula poderá ganhar o pleito, segundo Rui Costa Pimenta. “Eu acho que a colocação dele fortalece nossa campanha. Uma parte da esquerda fala: ‘vamos à eleição para reverter o quadro’. Quer reverter o quadro? O único candidato é o Lula. Quem vai ganhar a eleição? Quem poderia sonhar em ganhar a eleição? O candidato do PSOL? O candidato do PCdoB? Não, é o Lula”.

