"Parte significativa da elite vai se reconciliar com Lula", diz Paulo Dalla Nora Macedo

247 – O empresário Paulo Dalla Nora Macedo, que foi banqueiro, sócio do Banco Gerador, e hoje investe em tecnologia e num restaurante de alto padrão em Lisboa, o Cícero Bistrot, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que haverá uma reconciliação entre parte da elite econômica brasileira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O principal desafio do governo é reconstruir as instituições e ninguém tem mais capacidade do que Lula", diz ele. "O antipetismo é um fenômeno arraigado, que necessita de interpretação sociológica, mas a elite brasileira não tinha nenhum motivo racional para votar em Bolsonaro. Tomamos a decisão de sair do Brasil temendo uma reeleição de Bolsonaro", acrescenta.

Nora Macedo avalia que Lula acertou muito mais do que errou até agora, inclusive no tema das taxas de juros. "Lula está questionando se o atual presidente do Banco Central tem independência política em relação ao bolsonarismo. O debate da taxa de juros não é o debate da cloroquina", diz ele. "Há má vontade da elite em relação ao presidente Lula, mas parte significativa da elite vai se reconciliar com Lula. Destes, uma parcela menor vai aceitar maior distribuição de renda", afirma.

O ex-banqueiro diz que o bolsonarismo ainda não é uma página virada no Brasil. "E por isso precisamos fazer de tudo para o governo Lula dar certo", afirma. "A extrema direita aprendeu a usar as redes e não tem limites. Por isso as redes precisam ser reguladas. O principal desafio desta presidência é reconstruir a democracia e as pontes do Brasil com o mundo. Até porque Lula é visto como um dos grandes líderes mundiais", finaliza.

