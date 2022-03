"Partido Democrata vai sabotar a volta de Lula", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O analista de geopolítica e correspondente internacional Pepe Escobar avalia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o governo Biden fará de tudo para impedir a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. "O Partido Democrata não quer a volta de Lula e vão sabotá-lo ao máximo, caso vença", diz ele. "Já estão perdendo a Argentina no momento e não podem perder o Brasil."

Pepe Escobar prevê que os Estados Unidos tentarão reforçar o controle sobre a América Latina, agora que a guerra na Ucrânia está causando uma espécie de desglobalização, com o fortalecimento do bloco euroasiático. "A guerra acabaria com um telefonema de Zelensky a Putin, mas ele não pode se render porque fere o plano A dos Estados Unidos de criar guerrilha urbana na Ucrânia", diz Pepe. "Zelensky transformou toda a sua população em combatente, ou seja, não mais em alvos civis".

