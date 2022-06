Pastor Ariovaldo Ramos sobre caso Milton Ribeiro: “é muito vergonhoso, vexatório e criminoso”

“É lamentável ver um membro de uma das linhas mais tradicionais do protestantismo” nessa “lama”, disse o pastor e Coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito edit

247 - O pastor Ariovaldo Ramos, Coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, criticou, em entrevista à TV 247, a corrupção do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso no âmbito da operação Acesso Pago, que investiga irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Segundo o pastor Ramos, o ex-ministro de Jair Bolsonaro mancha o protestantismo. “É lamentável ver um membro de uma das linhas mais tradicionais do protestantismo" nessa “lama”. "Vai sujar todos os púlpitos brasileiros”, afirmou o pastor.

“É vergonhoso, vexatório e criminoso. É a prova cabal do que todos nós já sabemos, que é a corrupção vigente no governo Bolsonaro”, criticou o pastor.

