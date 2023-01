Pastor Henrique Vieira: “Nossa tarefa é isolar e derrotar a extrema direita”

Apoie o 247

247 - O pastor Henrique Vieira, eleito deputado federal pelo PSol do Rio de Janeiro, participou do programa Giro das Onze da TV 247.

Segundo ele, “a primeira tarefa é isolar e derrotar a extrema direita” dentro e fora do parlamento.

“Precisamos ter firmeza, coragem, habilidade política, trânsito na institucionalidade, base social e popular para isolar e derrotar a extrema direita, inclusive na dinâmica do parlamento no seu processo de debate e votação”, enfatizou.

Henrique Vieira defende que também é tarefa do campo democrático “não deixar passar em hipótese alguma todos os crimes cometidos contra a democracia e contra o povo por setores da extrema direita”. Para ele, a extrema direita “não pode ser normalizada como força política legítima dentro da democracia”.

“Derrotar e isolar a extrema direita, identificando seu caráter antidemocrático, criminoso e genocida é fortalecer a nossa tão frágil democracia”, frisou o pastor.

O pastor também criticou a postura de empresários pastores, que defendem o terrorismo golpista, e o silêncio da bancada evangélica diante dos atos criminosos.

“Existe uma dimensão que é da lei. A liberdade de expressão precisa respeitar a vida e a dignidade do outro. Independente de religião, os discursos de ódio que estimulem a violência e que desrespeitem a democracia nas devidas previsões legais, precisam ser punidos.

Nós, militantes do campo crisão, precisamos fazer o contraponto ao fundamentalismo não apenas na oratória, mas no trabalho de base com o povo e com as nossas igrejas, favelas e periferias do nosso país”, defendeu.

E acrescenta: “Uma esquerda que se pretende popular no Brasil - não para o povo mas com o povo -, precisa ter linguagem que dialogue com a mística, com a espiritualidade, com a religião e com a fé das pessoas”.

Essa luta para conter os intentos golpistas da base bolsonarista, segundo ele, deve caminhar junto com a luta por avanços sociais

“É preciso avançar numa agenda de direitos, de conquistas sociais, de redução das desigualdades, de uma política social e ambiental justa.

