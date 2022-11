Patrus Ananias: “enfrentamos não só um adversário político, mas uma campanha insidiosa”

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado reeleito Patrus Ananias (PT-MG) destacou que a vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL) foi “histórica”, em entrevista à TV 247. “Enfrentamos não só um adversário político, mas enfrentamos uma campanha insidiosa, com muita violência, compra de votos, todas as medidas demagógicas e até mesmo inconstitucionais que foram tomadas na reta final da campanha”, apontou.

Ele ainda denunciou o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, um “defensor do neoliberalismo e do Estado mínimo” que apoiou Bolsonaro e “fez em grande parte a sua campanha com recursos da Vale, das tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho”. “Fez uma campanha nos moldes do bolsonarismo, sem limites éticos, sem compromisso com a democracia e com o Estado Democrático de Direito”, argumentou.

Lula e a fome

O parlamentar ainda reforçou o seu compromisso, como o de Lula e do PT, no combate à fome. “O direito humano à alimentação adequada foi sempre um tema muito presente na minha vida e na minha militância política e social, antes mesmo de ocupar qualquer cargo”, disse.

“A questão do direito a se alimentar sempre foi uma pauta muito presente porque é o primeiro degrau da cidadania. O nosso povo ensina muito bem. Aprendi nos interiores de Minas que de barriga vazia ninguém pensa e podemos ir mais longe: de barriga vazia ninguém vive”, afirmou.

“O desenho que construímos nos governo do ex-presidente Lula foi uma experiência muito exitosa tendo como ponto de partida o programa Bolsa Família”, continuou.

“Criamos no Brasil uma consciência e uma mobilização das esferas públicas, mas também da sociedade civil, dos movimentos sociais e das igrejas de que a forma é inaceitável. Com isso tivemos essa conquista histórica: retiramos o Brasil do Mapa da Fome [da ONU]. Infelizmente, voltou e agora, sob a liderança do presidente Lula, nós vamos mais uma vez virar essa página e garantir a todas as pessoas no Brasil esse direito fundamental que é o primeiro degrau da cidadania”, destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.