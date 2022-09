Paulo Betti: “estamos vivendo um momento de gravidade absoluta”

Apoie o 247

247 - O ator Paulo Betti disse em entrevista à TV 247 que o Brasil vive uma apatia tão profunda que não percebe estar em um “momento de gravidade absoluta”. O ator fez várias críticas ao governo Jair Bolsonaro (PL) e ao momento de polarização dos discursos, em que as pessoas têm medo de manifestar seu voto publicamente.

“Nunca foi tão grave. Os sinais são bem eloquentes de todos os pontos de vista. O medo que as pessoas estão vivendo não permite ninguém colocar um plástico [adesivo] no carro com o nome de um candidato porque tem medo de ser agredido”, desabafou.

Betti, que está em cartaz com o filme “O Debate” - um filme político ambientado nos bastidores televisivos durante o processo eleitoral de 2018, com direção do ator Caio Blat - destacou também a importância de a arte discutir temas sensíveis do país, como a política.

“O filme é a necessidade da participação, dentro da nossa profissão, do processo, de dar um recado, entrar em campo. Em qualquer lugar do mundo as pessoas têm noção da realidade do que acontece no Brasil, e de como nós estamos sendo governados pela loucura e insanidade absoluta”, pontuou o ator.

O ator confirmou seu posicionamento político em apoio às candidaturas progressistas e disse que, mesmo diante do medo, o momento vivido pelo país cobra um posicionamento coerente, pois o Brasil “já está em um ponto de desgaste total''.

“Eu vou fazer o que eu puder para tentar eleger candidatos progressistas. Eu sempre fiz isso. Mas só que agora está tudo muito mais grave. Parece impossível você admitir não participar. Há um momento de gravidade absoluta. Não é brincadeira. As mortes [com motivação política], a pandemia, a falta de empatia. E também pela falta absoluta de critérios de caráter e do mínimo de algum sentido ético”, finalizou.

