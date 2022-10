Paulo Guedes: “O DNA do Zema é igual ao do Bolsonaro”

Apoie o 247

247 - O deputado federal reeleito, Paulo Guedes (PT-MG), participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que analisou as perspectivas de Lula no estado para o segundo turno das eleições.

Segundo ele, Lula teve uma votação expressiva, semelhante à recebida nos estados do Nordeste. “Estamos trabalhando muito para que Lula mantenha e amplie essa diferença no segundo turno”.

Questionado sobre o peso da participação do governador reeleito de Minas, Romeu Zema (Novo), que no segundo turno declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes afirmou não acreditar que ele possa virar votos.

“Em minha região, por exemplo, o governo do Zema e Bolsonaro são semelhantes, ou seja, não fizeram nada. Não existe uma única obra do governo do Zema no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha a não ser destruir projetos e programas já existentes. Realmente, o DNA dele é igual ao do Bolsonaro”, frisou.

Segundo ele, Zema “mente muito e faz muito pouco, por isso não vejo nenhuma capacidade de reação”.

“No primeiro turno ele ficou caladinho. Não se manifestava. O resultado eleitoral do partido dele em Minas foi horroroso. Não fizeram nenhum deputado federal. Eles tinham três deputados estaduais e todos perderam a eleição. Foi mantido no governo por uma base que não é dele. Uma base semelhante a do Bolsonaro”, acrescentou.

