Paulo Pimenta: “Bolsonaro tem que ser investigado e responder pelos crimes que cometeu”

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) defendeu em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, a investigação dos crimes cometidos pelo bolsonarismo.

“Bolsonaro tem que ser investigado. O núcleo duro do bolsonarismo tem que ser investigado e responder pelos crimes que cometeu”, afirmou o parlamentar.

Sobre o debate em torno da PEC da Transição, articulada pelo novo governo eleito para abrir espaço no Orçamento para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e reajuste do salário mínimo acima da inflação, Pimenta afirmou que ainda não há votos no Senado e na Câmara para acabar com o teto de gastos.

“A política é a mediação entre o que a gente quer e o que a gente pode. Se não consigo derrubar o teto de gastos como um todo, o que me parece razoável, que se possa dialogar com a sociedade no sentido de excepcionalizar algumas coisas”, salientou.

De acordo com ele, “não vamos acabar com o teto de gastos para tudo”, mas o esforço é para ter uma folga fiscal para garantir a política de combate à fome.

