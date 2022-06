Pepe Escobar: Lula é uma marca global e o salto do Brasil será enorme

Apoie o 247

ICL

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil terá um salto geopolítico fantástico depois de uma eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. "Lula é uma marca global e tudo o que ele falar será importante. Nosso salto será enorme", afirmou, após saber que a secretária de imprensa da Casa Branca confundiu o Brasil bolsonarista com a Venezuela .

Pepe, no entanto, alertou para o risco de novos golpes de estado na América Latina. "Haverá novas tentativas de desestabilização e golpe na América Latina porque este é o manual do Império", afirmou. "Mas Rússia e China vão disputar a América Latina no longo prazo", acrescentou. A grande dúvida, segundo ele, será a margem de manobra que Lula terá para promover mudanças, depois do assalto contra os brasileiros que vem ocorrendo desde o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE