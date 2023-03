"PIB a quase zero é um cenário explosivo para o governo", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista à jornalista Andrea Trus, âncora da TV 247, que o governo Lula sofre sabotagem da imprensa, do mercado e do Congresso. Na entrevista, ele também fez um alerta. "A previsão de PIB para 2023 é quase zero e isso é explosivo para o governo", disse ele, que propôs um plebiscito sobre a questão do Banco Central. "Seria bom um plebiscito para ouvir a população se o Banco Central deve ser independente", acrescentou.

Na entrevista, ele também comentou o caso do deputado Nikolas Ferreira, que pode ser cassado por uma fala transfóbica. "É um desserviço a censura e a cultura do cancelamento. A censura é a política repressiva do estado capitalista e crime de opinião é crime de pensamento, o que não faz sentido", apontou. Rui também disse esperar que o governo Lula não passe a condenar o regime da Nicarágua e previu que o governo vai conseguir muito pouco com a política de alianças com a direita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.