"PIG está voltando com força total para atacar Lula", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Eduardo Guimarães, editor do Blog da Cidadania, participou nesta quarta-feira (12) do programa Bom Dia 247 e comentou sobre a pesquisa Datafolha que mostrou a aprovação do presidente Lula. Segundo a pesquisa, 52% dos brasileiros confiam em Lula e sua avaliação tende a melhorar nos próximos meses. "É uma aprovação sólida e vai melhorar", diz ele.

No entanto, Eduardo Guimarães alertou para o fato de que o chamado "PIG" (Partido da Imprensa Golpista) está voltando com força total para atacar Lula. De acordo com o jornalista, a mídia comercial brasileira não fala sobre a viagem de Lula à China, não defende um projeto verdadeiro de desenvolvimento e, ao contrário, defende os juros altos do Banco Central.

O jornalista também destacou a importância da viagem de Lula à China e ressaltou que a mídia não dá a devida atenção a este encontro geopolítico. Eduardo Guimarães também reforçou que é preciso se manter atento às manobras da mídia e não se deixar levar pelos discursos de ódio e divisão. "Precisamos manter a resistência e não deixar que a mídia comercial nos manipule", diz ele. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.